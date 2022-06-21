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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كاف" يعلن مواعيد البطولات الإفريقية للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا للموسم الجديد، سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.
وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس.
وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط (بدلا من 7).
كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.
وأوضح مصدر بالكاف: "تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية في يناير".
ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:
الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.
الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.
ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 نوفمبر.
الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فبراير 2023.
الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير.
الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير.
الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.
الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.
الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.
ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 أبريل.
نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 مايو.
النهائي: من 2 إلى 11 يونيو 2023.