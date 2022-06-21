سان جيرمان ينفي صحة ما يشاع حول هوية مدربه الجديد.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نفى باريس سان جيرمان صحة ما يشاع عن حسمه التعاقد مع مدرب ليل السابق ونيس الحالي كريستوف غالتييه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو في طريقه لتوديع النادي الباريسي.



وزعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية وإذاعة "فرانس إنفو" أن غالتييه وافق على عرض سان جيرمان لتولي الإشراف على الفريق، لكن مصدرا مقربا من نادي العاصمة كشف أن "مناقشات عديدة جارية" وبالتالي لا شيء محسوما حتى الآن.

ورغم قيادته إلى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم الماضي بقيادة غالتييه بالذات، يبدو بوكيتينو في طريقه لمغادرة "بارك دي برينس" مع بقاء 12 شهرا على العقد الذي وقعه في يناير 2021.

وأفادت "ليكيب" أن بوكيتينو والنادي سيتوصلان إلى اتفاق يقضي بمغادرة الأرجنتيني للعاصمة الفرنسية.

وإذا قام غالتييه بالانتقال الى سان جيرمان، فسيجتمع مجددا بالبرتغالي لويس كامبوس الذي استلم مؤخرا مهمة المستشار الرياضي في نادي العاصمة خلفا للبرازيلي ليوناردو المقال من منصبه.

وعمل كامبوس مديرا رياضيا لليل بين 2017 و2020 حين كان غالتييه مدربا للفريق.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن إمكانية أن يتعاقد سان جيرمان مع مواطنه مدرب ونجم ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان ضمن مسعى الإدارة القطرية للفوز بلقب دوري الأبطال الذي أحرزه بطل مونديال 1998 ثلاث مرات متتالية مع ريال بين 2016 و2018.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في السادس من أغسطس، على أن يتواجه سان جيرمان قبلها بأسبوع مع نانت بطل مسابقة الكأس على لقب كأس الأبطال في تل أبيب.