20 مليون جنيه .. تفاصيل رفض طارق حامد عرض الملايين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية ، عن تلقي طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من بيراميدز قبل عامان مقابل 20 مليون جنيه .

وتابع أحمد شوبير : «لدي معلومة مؤكدة أن طارق حامد رفض عرضا من بيراميدز للعب له قبل عامان خاصة بعد انتقال احمد فتحي وعبد الله السعيد من أجل القلعة البيضاء».

ومن المقرر أن يعلن فيريرا عن قائمة لقاء البنك الأهلي عقب انتهاء مران اليوم ، وبعدها يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويلتقي نادي الزمالك مع البنك الاهلي غدا على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الساعة 7 مساءً.

وتعادل الزمالك والبنك الاهلي في الدور الاول 1-1 في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب ستاد القاهرة.

45 نقطة

يحتل نادي الزمالك في المركز الاول برصيد 45 نقطة أما البنك الاهلي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل مع النادي الاهلي 2-2 يوم الأحد الماضي في المباراة الحماسية التي جمعت قطبي الكرة المصرية وقدم الزمالك شوطاً رائعاً .