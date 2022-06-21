شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز حكاما أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة مخاطبة أكثر من دولة أوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى والمحدد لها يوم 26 يونيو الجارى باستاد القاهرة.

وخاطب اتحاد الكرة أكثر من دولة لتعيين طاقم أجنبى للمباراة بناء على طلب الناديين.

على صعيد متصل يخضع على لطفى ومحمد عبد المنعم لاعبا النادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفهما من المشاركة فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعانى على لطفى من الإصابة فى مرفق اليد، بينما يعانى محمد عبد المنعم من إصابة عضلية، وغاب الثنائى عن مباريات الأخيرة بالدورى بسبب هذه الإصابات.

ويواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة.