شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه مصر المقاصة استعدادا للبنك الأهلى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، مساء اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، مع نظيره مصر المقاصة، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعداداً لخوض منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يستعد المقاولون لمواجهة البنك الأهلى يوم الثلاثاء المقبل، فيما يستعد المقاصة لمواجهة النادى المصرى يوم الأحد المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والتى تقام الثلاثاء 28 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى نجح مسئولو نادى زد إف سى فى التعاقد مع محمد طلعت، مهاجم الأهلى السابق والمقاولون العرب، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لتدعيم خط هجومه فى الموسم المقبل فى أقوى صفقات الميركاتو الصيفى فى القسم الثانى.

وحصل أيضا مسئولو زد على توقيع محمد حسن صانع ألعاب إيسترن كومبانى المعار لنادى الترسانة لمدة 3 مواسم، لتواصل إدارة الفريق فى تدعيمه من أجل الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.