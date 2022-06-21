شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يناقش أخطاء القمة مع محمد الشناوى فى جلسة خاصة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال الساعات الماضية من أجل التحدث معه فى عدة أمور فنية خاصة بمباراة القمة.

ودار حوار بين يانكون والشناوى حول مباراة الأهلى والزمالك والمستوى الذى ظهر عليه الحارس الدولى فى اللقاء، خاصة أن الأخير ارتكب أكثر من خطأ لكنه اجتهد أيضاً فى أكثر من كرة وأنقذ هدفاً مُحققاً للزمالك فى اللحظات الأخيرة بعدما تصدى لتسديدة صاروخية.

وطلب يانكون من الشناوى التركيز فى المباريات المقبلة تصحيح الأخطاء التى قع فيها الفترة المقبلة، وشدد له على ثقته التامة فى قدراته كأفضل حارس مرمى فى مصر وأفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

على صعيد متصل حرص عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني، على عقد اجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث عبد الحفيظ وقمصان مع اللاعبين عن سلبيات وإيجابيات مباراته أمام الزمالك في الدوري الممتاز، وأهمية غلق هذه الصفحة والتركيز في الخطوات القادمة.

وطالب مدير الكرة والمدير الفني المؤقت للأهلي بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم الانشغال بتوابع مباراة القمة التى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وحث عبد الحفيظ وقمصان لاعبي الأهلي على التركيز في اللقاءات المهمة المقبلة في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وواصل الأهلي تدريباته صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس الأول بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي و السلام ضمن مؤجلات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز.