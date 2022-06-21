شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والأردن فى الدورة الودية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب كرة السلة رجال مع نظيره الأردن فى أولى مباريات الدورة الودية التى تقام بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السلة

تقام مباراة منتخب السلة رجال مع نظيره الأردن فى الخامسة من مساء اليوم بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن يلتقى مع أوغندا يوم 23 ورواندا 25 من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بدخول مباريات تصفيات كأس العالم من خلال شركة تذكرتى، والتى ستعلن عن التذاكر ومنافذ البيع لحجز المباريات في وقت لاحق.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير مجانًا بكامل سعة صالة برج العرب بالأسكندرية لفعاليات البطولة الودية الدولية التي تنطلق الثلاثاء القادم وبدون كشوفات.

وحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية بعد الجهود المبذولة من جانب منطقة الإسكندرية بالتنسيق مع عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة الدولية الودية وتصفيات كاس العالم.