شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار للتعاقد مع المدرب.. والإعلان خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى حدد 2.5 مليون دولار كأعلى سقف للتعاقد مع المدير الفنى الجديد لخلافة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى رحل عن منصبه بفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "روي فيتوريا خرج من حسابات الأهلى بسبب مطالبه المادية المبالغ فيها، خاصة أن الاهلى أعلى سقف سيصل له مع المدرب الجديد سيكون 2.5 مليون دولار ولن يزيد عن ذلك".

وتابع شوبير "الأهلى جدد الثقة في سامى قمصان بعد مباراة القمة وسيعلن عن المدير الفني الجديد خلال عشرة أيام لإغلاق هذا الملف خاصة أن الفريق تنتظره تحديات صعبة للغاية الفترة المقبلة".