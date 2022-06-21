شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتلقى 3 صدمات قبل مواجهة المقاصة فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى المصرى 3 صدمات قوية قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدى أمام نظيره مصر المقاصة، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعصفت الإصابات بلاعبي المصري، حيث يغيب هيثم العيوني مدافع الفريق البورسعيدي للإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما يغبب الثنائي عمرو عبد الفتاح "عموري" لإصابته بكسر مضاعف بالأنف والنيجيري أوستين أموتو بعد إصابته بتمزق بالعضلة الضامة.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصري في 5 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

ويسعى النادي المصري لاستمرار مسيرة الانتصارات والعروض القوية في مسابقة الدوري العام وذلك بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي تأخر 70 يوماً بعد سلسلة من النتائج السيئة مع القيادة الفنية السابقة للتونسي معين الشعباني وعلى مدار 8 مباريات متتالية.