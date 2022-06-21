شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بالجزيرى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدفع بالتونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة البنك الأهلى المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ22 بالدورى.

وكان فيريرا قد فضل استبعاد الجزيرى من مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب عودته من تونس قبل المباراة بيوم واحد، ولم يخض أى تدريبات مع الفريق إلا ليلة المباراة، وهو ما جعل فيريرا يستبعده من المباراة.

كما يدرس فيريرا إراحة عمر السعيد مهاجم الفريق عقب مشاركته أساسيا خلال المباريات الماضية، وتعرضه للإجهاد خاصة بعد المجهود الذى خاضه لقيادة هجوم الفريق.

من ناحية أخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير أن طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك تلقى عرضاً مغرياً من بيراميدز قبل ثلاث سنوات مقابل 20 مليون جنيه ورفض العرض.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لدى معلومة مؤكدة أن طارق حامد رفض عرضا من بيراميدز للعب له قبل ثلاثة سنوات مقابل 20 مليون جنيه حباً فى الزمالك".

ويضيف شوبير "واضح إن العلاقة بين فيريرا وأشرف بن شرقى ليست على ما يرام وهذا وضح جلياً فى مباراة القمة أثناء تبديل اللاعب المغربى".

وتابع شوبير "معجب بفكرة فريق الأمل فى الزمالك وبشاهد تدريباتها من البلكونة وأفرزت عناصر جيدة".