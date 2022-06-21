شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يدرس إعادة بدر بانون لمباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس سامى قمصان المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الاستعانة بالدولى المغربى بدر بانون فى مباريات الفريق المقبلة بشكل أساسى بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة للإصابة.

وشارك بانون بديلا فى مباراة الأهلى ضد المصرى بالسلوم فى الدقيقة 90 من عمر المباراة الى أقيمت يوم 12 يونيو الجارى فى كأس مصر التى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وشارك الدولى المغربى بدلاً من كريم فؤاد ولعب لمدة 5 دقائق.

وعاد بدر بانون للمشاركة مع فريقه، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.

ويرغب المدير الفنى المؤقت للأهلى فى الاعتماد على بانون للاستفادة من قدرات الفنية العالية لاسيما فى ظل تراجع مستوى جميع أفراد دفاع الفريق بجانب إصابة محمد عبد المنعم.

وأكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية بانون للمشاركة لمدة 90 دقيقة وهو ما يفتح الباب أمام مشاركته أساسياً الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة غداً الأربعاء، في بطولة الدوري.