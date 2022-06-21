شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز شكوى لـ فيفا ضد فرناندو بعد قيامه بفسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادى الإسماعيلى على تجهيز شكوى للاتحاد الدولى فيفا ضد المهاجم الأرجنتينى فرناندو، الذى فسخ تعاقده مع الدراويش من جانب واحد، من أجل إرسالها لاتحاد الكرة الذى يقوم بدوره لإرسالها للفيفا لحفظ حق القلعة الصفراء فى اللاعب بعد تصرفه الأخير.

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب هروب المهاجم الأرجنتينى فرناندو، مؤكدا أن اللاعب فوجئ بأن الشيك الذى تسلمه من رئيس النادى بدون رصيد، فاستخرج جواز سفر بدل فاقد ليغادر إلى بلاده.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى قد فوجئوا بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق أمس، واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

وكان المهندس يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، قد عقد اجتماعًا مطولاً مع المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو؛ لبحث إنهاء الأزمة التي ظهرت مؤخرًا والخاصة بمستحقات اللاعب وراتبه الشهري.

وأعلن رئيس الإسماعيلي عقب الجلسة التى عُقدت بمقر النادي إنهاء هذا الملف، بعد اجتماع تفاوضي مع اللاعب وعدة خطابات ومراسلات مع محامي ووكيل اللاعب، وقد تم ذلك بنجاح.

ويعد محامى فيرناندو هو نفس محامى كارميلو الذى هرب من الإسماعيلى منذ أيام قليلة، ولم يتقاض اللاعب الأرجنتينى نسبة الـ50% من مستحقاته لدى القلعة الصفراء.

أعلن دييجو دوريجاراى، لاعب الإسماعيلى، فى بيان رسمى عبر ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فسخ تعاقده مع الدراويش من طرف واحد، حيث أرجع السبب إلي فسخ تعاقده قد جاء بسبب مضايقات متكررة من الإدارة.

وجاء بيان دييجو كالآتي:

"أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد وأنا ممتن جدا لجمهور الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتى على قدرتهم على التحمل التي وضعوها فى ناديهم على الرغم من كل المشاكل".

"فى النهاية أشكر زملائى والعاملين فى النادى على اللحظات السعيدة التى أمضيناها والتى ستظل دائما فى ذاكرتى، شكرًا لكم جميعا".