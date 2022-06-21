شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يفتح باب القيد لتسجيل اللاعبين لموسم 2022 / 2023 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى توج نادى وادى دجلة بدرع دورى محترفى الاسكواش، بعد تصدره للمسابقة بعد المباريات التى أقيمت بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، بينما حل نادى هليوبوليس فى الوصافة، وجاء نادى سبورتنج فى المركز الثانى، فيما حل النادى الأهلى فى المركز الرابع.
يذكر أن وادى دجلة يضم بين صفوفه كلا من: على فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات.
كما أسدل الستار على منافسات الدورى المصرى للاسكواش بالقسم الأول والذى أقيم بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، حيث نجح نادى سموحة فى الصعود من دورى القسم الأول لدورى المحترفين، بعد حصد صدارة دوري القسم الأول.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.
وأنهت نوران سيطرة نور الشربيني، لاعبة سبورتنج، على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهرا متتاليا منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.
واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز الثامن جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزا لتحتل التصنيف السابع.
فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 10 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 14، وذلك بعد تأهلها لنصف نهائي بطولة العالم النسخة الماضية، حيث تطمح البطلة المصرية إلى استعادة مركزها السابق في التصنيف الثالث عالميا.