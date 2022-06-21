شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يفتح باب القيد لتسجيل اللاعبين لموسم 2022 / 2023 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح، اليوم الثلاثاء، الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، باب القيد للاعبين بالموسم الجديد 2022 / 2023، ويأتى ذلك بعد انتهاء مسابقة دورى المحترفين والقسم الأول.

من ناحية أخرى توج نادى وادى دجلة بدرع دورى محترفى الاسكواش، بعد تصدره للمسابقة بعد المباريات التى أقيمت بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، بينما حل نادى هليوبوليس فى الوصافة، وجاء نادى سبورتنج فى المركز الثانى، فيما حل النادى الأهلى فى المركز الرابع.

يذكر أن وادى دجلة يضم بين صفوفه كلا من: على فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات.

كما أسدل الستار على منافسات الدورى المصرى للاسكواش بالقسم الأول والذى أقيم بنادى الجزيرة خلال يونيو الجارى، حيث نجح نادى سموحة فى الصعود من دورى القسم الأول لدورى المحترفين، بعد حصد صدارة دوري القسم الأول.