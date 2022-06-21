شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مدربا للسكة الحديد خلفا لجمعة مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى السكة الحديد التعاقد مع محمد صلاح مدرب نادى بلدية المحلة السابق، لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، خلفا لـ جمعة مشهور الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وقدم جمعة مشهور، المدير الفنى لنادى السكة الحديد، اعتذاره لمسئولى النادى عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق فى الموسم المقبل، بعد وجود خلافات فى التعاقدات، بعدما قام مجلس إدارة السكة الحديد بتجديد الثقة فيه بعدما نجح فى قيادة الفريق فى الموسم الماضى قبل أن يطلب المدرب الرحيل عن الفريق، لعدم تلبية طلباته فى التعاقدات.

وتواصلت إدارة نادى السكة مع محمد صلاح لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، وتم الاتفاق على الكثير من الأمور، وسيتم الإعلان عن تشكيل جهازه المعاون.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد فريق بلدية المحلة في 23 مبارة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبو البلدية تحت قيادته 31 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.