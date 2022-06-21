شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى دعوة للمشاركة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى دعوة من مسئولى الاتحاد العربى لكرة السلة للمشاركة فى منافسات البطولة العربية للأندية التى تقام أكتوبر المقبل.

تأتى دعوة الأهلى للمشاركة بصفته بطل النسخة الماضية، والتى أقيمت بالإسكندرية أكتوبر من العام الماضى، حيث حقق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها وجاءت نتيجتها كالتالى..

الأهلى 162 / 69 شعب حضر موت اليمنى "دور المجموعات"

الأهلى 68 / 49 وداد بوفاريك الجزائرى "دور المجموعات"

الأهلى 82 / 77 الفتح السعودى "دور المجموعات"

الأهلى 84 / 82 بيروت اللبناني "ربع النهائى"

الأهلى 78 / 73 الاتحاد السكندرى "نصف النهائي"

الأهلى 78/ 66 الكويت الكويتى نهائي البطولة

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الأهلى نظرائهم باتحاد السلة للموافقة على المشاركة فى البطولة.

يذكر أن الأهلى حقق 5 بطولات الموسم المنقضى وهى بطولة منطقة القاهرة، دورى المرتبط، دورى السوبر، كأس مصر، بالإضافة إلى البطولة العربية.