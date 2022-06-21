الامارات | "مارادونا" يعود للدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.. تصريح مثير لبوفون!

شكرا لقرائتكم خبر عن "مارادونا" يعود للدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.. تصريح مثير لبوفون! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغدق أسطورة يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جانلويجي بوفون المديح في النجم الارجنتيني أنخل دي ماريا المرشح للانتقال إلى نادي السيدة العجوز بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال بوفون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الآن دي ماريا في الدوري الإيطالي مثل مارادونا، هل أنا واضح؟"، في إشارة إلى الإمكانات التي يمتلكها دي ماريا فنياً وتكتيكياً ومهارياً، وقدرته على إحداث التغيير في صفوف يوفنتوس اعتباراً من الموسم المقبل حال اكتملت صفقة انضمامه للدوري الإيطالي.

وأضاف بوفون أن "دي ماريا يُمكنه أن يسير على خُطى مواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا حينما انتقل لنادي نابولي وصنع أمجاداً ما زالت محفورة في أذهان الجماهير العالمية العاشقة للدوري الإيطالي".

يذكر أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات دي ماريا كما هو الحال برغبته في ضم الفرنسي بول بوغبا قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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