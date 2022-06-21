عبدالفتاح: تقييم حكم مباراة الأهلي والزمالك 7.5 من 10 .. ظلم أبناء ميت عقبة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم خوسيه مونويرا ظلم الزمالك بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة من وجهة نظره في لقاء القمة 124.

وأضاف عصام عبدالفتاح خلال مداخلة مع برنامج جمهور الثالثة : "لعبة إمام عاشور في مباراة القمة من وجهة نظري هي ركلة جزاء للزمالك، الاختبار الحقيقي الذي واجه الحكم خلال مباراة القمة كانت لعبة مطالبة الزمالك بركلة الجزاء، ولم يتخذ الحكم القرار الصائب وأمر بمواصلة اللعب".

وأضاف: "تقييم حكم القمة هو 7.5 من 10 لأنه ارتكب خطأ أثر على نتيجة المباراة، وهذا هو معيار الاتحاد الدولي وليس تقييمًا شخصيًا مني".

وتابع : "إذا أقيمت مباراة القمة الأخيرة بحكم مصري لكانت لم تكتمل، وذلك بسبب التعصب الأعمى والإعلام الملون".

وقال أن تجربة الخبير الأجنبي ستفشل في مص، مؤكداً أن الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرح لن يضيف شيء للتحكيم المصري قائلًا: "كيف للواء أن يتلقى تعليمات من ملازم؟ أنا خبير تحكيمي ومحاضر بالاتحاد الدولي، أما الحكم الإنجليزي فلم يسبق له التحكيم في المونديال".