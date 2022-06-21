السقا : كيروش أقوى سيرة ذاتية دربت منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الكابتن عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، ومدير الكرة بنادي فيوتشر، كشف عن رأيه في كيروش المدرب السابق للفراعنة ، حيث وصفه بأنه مدرب جيد جدًا ووضع بصمات كبيرة على منتخب مصر، مؤكدًا أنه أقوى سيرة ذاتية دربت المنتخب الوطني.

وأكد عبد الظاهر السقا في مداخلة لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، كنت أرفض عودة اتحاد الكرة للتفاوض مع كارلوس كيروش، كان لابد من استمراره في الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، لأنني أرى أنه مدرب جيد جدًا، زفي النهاية كل وجهات النظر في كرة القدم "صحيحة".

وتابع عبد الظاهر السقا:" كيروش لديه خبرات كبيرة جدًا وهو المدرب صاحب السيرة الذاتية الأعلى في تاريخ اتحاد الكرة وتعاقده مع المدربين الأجانب، مدرب وضع بصماته وكنت أرفض رحيله من البداية لكن في النهاية أرفض التفاوض معه مجددًا، لأن علاقته باتحاد الكرة توترت".

وعقب محمد شبانة:" حسن شحاتة هرم في الكرة المصرية، ولا يجب أن ننتظر أن يموت حتى نكرمه، لابد من تكريمه وعلى الأقل منحه منصب استشاري".