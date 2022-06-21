شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حرام ننسف تاريخ محمد الشناوى عشان غلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير الهجوم الضارى الذى يتعرض له محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر منذ نهاية مباراة القمة بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "حارس المرمى لايولد في يوم، ده نتاج جهد وعرق سنين، وأفتكر إن الشناوى لما كان فى الحامول شافوا أحمد مجاهد وقالى هيكون حارس كبير وكان عندى فضول اتابعه وفعلا لقيته حارس المستقبل".

ويضيف شوبير "الشناوى تعب كتير في حياته ولف كتير على أندية وقعد احتياطي واتمرمط ومبقاش حارس مصر الأول في يوم وليلة لأ ده قاسى كتير واشتغل على نفسه لحد مابقى شخصية عاقلة ومتزنة ورجل يستحق كلمة كابتن الاهلى قبل مايكون حارس كبير".

وتابع شوبير:" مش عارف ليه بقى الهجوم الكبير الذى يتعرضه الشناوى لمجرد انه يتحمل جزء من هدف الثانى للزمالك في القمة ، حتى لو يتحمل مسئولية هدف أو حتى بطولة ، الشناوى لايستحق هذا الهجوم، الشناوى شال الاهلى والمنتخب كتير أوى، مقدرش انسى مباراة أورواجوى في المونديال".

وأكمل شوبير: "حلو نساند وندعم حارس صغير زى مصطفى شوبير ده أمر مستحب ولكن للكبير له هيبته ومكانته وقيمته وحرام نلغى تاريخ الشناوى عشان غلطة ، حرام ننسف كل إنجازاته عشان مش موفق فترة لازم نراجع نفسنا".

وتابع شوبير: "حتى محمد أبو جبل حارس كبير وموهوب لم يصنع تاريخ الشناوى، لكن حارس مميز لو عايز يمشى من الزمالك ياريت يكون الفراق بطريقة جيدة وبدون أزمات ومشاكل".