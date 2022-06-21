شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى عن التعاقد مع إيهاب جلال بديلا لحمزة الجمل: "مش وقته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى أن ناديه لا يفكر فى الوقت الحالى فى التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ليتولى تدريب الدراويش، مؤكداً استمرار حمزة الجمل فى منصبه.

وقال يحيى الكومى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "مش وقته نفكر فى إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلى، لدينا جهاز كله من الإسماعيلية ولديهم تاريخ عريض فى النادى سواء حسنى عبد ربه أو حمزة الجمل، ناس حبها للإسماعيلى بلا حدود".

وعن هروب فرناندو علق يحيى الكومى "الولد قعدنا معاه وخد كل مستحقاته ولما راح يصرف الشيك لقى فرق الدولار والجنيه وكلمنا قولناله إن الفلوس هتتحط فى حسابك بكره، فلو كان هرب يبقى مصلحة هناخد مليون ونصف دولار تعويض قيمة عقده كله، وهو ما كنش بيلعب مع المدربين الأربعة الذين دربوا الإسماعيلى".

وعن الانسحاب من الدورى علق رئيس الإسماعيلى "أنا قولت بنفكر ننسحب عشان فيه شكاوى كتير من الحكام وعايزهم يمنعوا أمين عمر من تحكيم مباريات الإسماعيلى زى ما بيمنعوا الجمهور من حضور المباريات، وممكن مروحش الماتش الجاى وطبعا مش هاخد القرار ده إلا لما أكون متواصل مع كل الجهات بس مش عايز حد يتجاهلنى وميردش عليا احنا مش صغيرين خاصة أن أحمد دياب متضامن معانا".

وتابع "أمين عمر مش أول مرة يعمل كدا مع الإسماعيلى، وعشان يبرر موقفه راح قال ده حد ضربنى وعمل محضر والموظف خرج فى نفس اليوم".