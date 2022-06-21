محمد إيهاب يستقبل أبطال العالم للأثقال فى المطار

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال على استقبال أبطال العالم تحت 17 سنة فى مطار القاهرة، بعد إنجاز حصد الـ14 ميدالية فى النسخة التى اختتمت بالمكسيك.

وحرص إيهاب على نشر صورة تجمعه بالبطلة رحمة أحمد والبطل محمود حسنى معلقا "وصل وصل أبطال الذهب المصرى الأصلى.. أبطال العالم للشباب تحت 17 سنة.. (رحمة أحمد .. محمود حسنى).. شرفتونا .. اللهم احفظ مصر وأبطالها".



محمد إيهاب

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة، والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

من ناحية أخرى يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.