شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يتغزل فى زوجته بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد فتحى ظهير أيمن بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث نشر صوراً جمعته بالنصف الحلو وعلق: عيد ميلاد سعيد يا ملكتى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة منذ بداية الموسم الجارى، حيث فاز بيراميدز 13 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو بيراميدز 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.





















ويستعد بيراميدز لمواجهة إيسترن كومبانى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل إدارة نادى بيراميدز أن إدارة نادية أبدت مرونة فى ملف بيع نجم الفريق الدولى إبراهيم عادل نهاية الموسم الجارى.

وكشف المصدر أن إدارة بيراميدز تتجه للموافقة على بيع إبراهيم عادل لأحد الأندية الأوروبية التى طلبت ضمه رغم تلقى اللاعب عرضين من الأهلى والزمالك فى الفترة الماضية.

ويرغب الأهلى فى ضم إبراهيم عادل لتدعيم هجومه إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ على بيع اللاعب محليا، وترغب فى بيعه خارجيا لأعلى عرض يتلقاه النادى.