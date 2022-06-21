شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يدفع ثمن فاتورة فترة موسيمانى.. وغياب 5 لاعبين جدد أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يدفع فى الآونة الأخيرة فاتورة سلبيات فترة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لفريق الكرة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"أليو ديانج ومحمد عبد المنعم خارج قائمة الأهلى أمام المحلة بنسبة 100%، وكمان هناك رغبة من سامى قمصان لمنح حمدى فتحى وعلى معلول فرصة للراحة أمام المحلة حتى يكونا جاهزين لمباراة بيراميدز، كمان أحمد عبد القادر عمل أشعة ومستنى النتيجة".

ويضيف شوبير: "الأهلى بيدفع فاتورة عدم الإعداد الجيد وسوء وضعف التمرينات التى استمرت فترة طويلة، بيدفع ثمن إنه كان لا يلعب مباريات ودية وأنه كان مسلم كل الأمور فى اتجاه واحد".