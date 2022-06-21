شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن موسيمانى: "ما فيش سد ولا ريان هيحلل كأس العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى لن يتولى تدريب سواء السد القطرى أو الريان القطرى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "موسيمانى ما فيش سد ولا ريان خلاص لن يقود أى نادى قطرى بس الأكيد أنه هيحلل مباريات كأس العالم المقبلة".

ويضيف شوبير: "كمان فى أكاديمية سباير عرضوا عليه فرق بس هى صغيرة مش عجباه فلم يحسم موقفه ونتمنى له التوفيق الفترة المقبلة".

وأعلن نادى الريان القطرى تجديد الثقة فى التشيلى نيكولاس كوردوفا، المدير الفنى للفريق لقيادة "الرهيب" فى الموسم الجديد 2022 / 2023.

وقال النادى على الصفحة الرسمية على موقع تويتر "نيكولاس كوردوفا مدربًا للرهيب في الموسم المقبل".

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى السابق قد توصل لاتفاق مع نادى الريان القطرى لقيادته فى الموسم الجديد.

وفسخ الأهلى عقده مع موسيمانى بالتراضى لتنتهى رحلة المدرب الجنوب أفريقى مع القلعة الحمراء.

وتولى موسيمانى تدريب الأهلى فى أكتوبر عام 2020، وقاد الفريق للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.