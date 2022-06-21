شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا "الكبير كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت يومًا بعد يوم نجم الزمالك محمود عيد الرازق شيكابالا مقولة "الكبير كبير" فى عالم كرة القدم فى ظل تأكيده على إمكانياته المهارية والتهديفية داخل الساحرة المستديرة بالرغم من الابتعاد عن التهديف طوال الفترة الماضية.

ولكن سرعان ما عاد محمود عبد الرازق شيكابالا ليكسر صيامه التهديفي بعد 426 يومًا من الغياب بهدف جديد في القمة، التي جمعت الأهلي والزمالك على استاد السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونجح شيكابالا في تغيير سير المباراة وترك بصمته بعد نزوله، حيث صنع هدف بن شرقي وأضاف الهدف الثاني بقدمه اليسرى.

وساهم شيكابالا فى مواصلة تواجد الزمالك في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، وذلك من خلال 21 مباراة خاضها حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

ويتمسك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالاستمرار في صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية مشواره الكروى ، رافضا كل الانباء عن انتقاله الى اندية الاتحاد السكندرى او المص رى البورسعيدى .

وكشف شيكابالا للمقربين له مؤخرا عن أنه مستمر في ميت عقبة حتى الاعتزال، ولا توجد أى مشاكل في الزمالك وعلاقته طيبة بمجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الكرة وفيريرا وزملائه، ولا يدرى سرالشائعات التي يتم تداوله عن دخوله في صفقات تبادلية أو إعارة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لشيكابالا فى الصور التالية: