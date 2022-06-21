شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات نجم الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ30 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ30 فهو من مواليد 21 يونيو 1992، ويرتبط الشحات بقصة عشق فريدة مع القلعة الحمراء فهو يشجع الأهلى منذ نعومة أظافره وضحى بالكثير من أجل ارتداء القميص الأحمر.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، لكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وإجمالا شارك حسين الشحات فى 137 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 8634 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 29 هدف وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الأهلى ببطولتين للدورى الممتاز ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

سبق لحسين الشحات الإفصاح عن عدد من المهن الحرة التى عمل بها قبل الوصول للشهرة والنجومية، وقال اللاعب: "كنت بدرس وبشتغل مع أصحابى فى الأولوميتال وكان عندى تمارين ودراسة وكنت بستأذن وأروح التمرين والدراسة، واشتغلت فى مدرسة كورة كنت بلم الكور والأقماع وأنا بفتخر ومبسوط إنى عملت حاجة زى دى".

تابع اللاعب أنه كان يعمل فى بنزيمة ويحصل على راتبه طبقًا لـ"البقشيش" وأوضح إنه كان ينام على الأرض فى البنزينة لمدة 4 ساعات يوميًا أثناء عمله.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه فى يناير 2019.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية تنازل خلالها الشحات عن أموال طائلة من أجل تحقيق حلم عمره بإرتداء الفانلة الحمراء.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم".

وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.