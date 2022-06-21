شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لضم حارس مرمى بعد أخطاء الشناوي فى القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي أولوية للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعد المستوى المتراجع الذى ظهر به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق في المباريات الأخيرة، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ودخل الأهلي مفاوضات مكثفة مع أكثر من حارس، أبرزهم محمد صبحي حارس الزمالك المُعار لنادى فاركو، باعتبار أن الأخير يمتلك بنداً فى عقد الإعارة يُمكّنه من شراء اللاعب نهائياً مقابل 20 مليون جنيه للزمالك.

ويضع الأهلي خطة بديلة حال فشل صفقة محمد صبحي، حيث يتواجد أكثر من حارس آخر مُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل، منهم محمود جاد حارس إنبي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة سامى قمصان، ملف مباراة الزمالك التى أقيمت باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري، ليبدأ التفكير فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.