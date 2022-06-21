شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز محمد بن خماسة لمباراتى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جهوده لتجهيز الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق لمباراة غزل المحلة، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية على هامش التدريبات الأخيرة لفريقه التى سبقت مواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام.

ويسعى الاسماعيلى لتجهيز بن خماسة لمباراة غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما يومي 28 يونيه الجاري و3 يوليو المقبل.

وانضم اللاعب الجزائري لقائمة المصابين فى الإسماعيلى والتى تضم عماد حمدى ومحمود عبد العاطي دونجا وحسن ياسين ومحمد عمار.

ويتطلع الإسماعيلي لاستعادة مسيرة الانتصارات التى افتقدها خلال الجولات الثلاث الماضية أمام البنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.