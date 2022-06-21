شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى الأول للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى المحدد لها غدا الأربعاء فى المباراة التى تقام باستاد المقاولون العرب فى الجولة الـ22 للدورى، ويسعى فيها الجهاز الفنى للفريق الأبيض لاستكمال سلسلة نتائجه الجيدة للابتعاد اكثر بصدارة دورى الترتيب والضغط على الغريم التقليدى الأهلى وبيراميدز.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما فى مباراة القمة، تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول عن طريق محمد شريف، وتعادل أشرف بن شرقى للزمالك، وأضاف شيكابالا الهدف الثانى، قبل أن يعود صلاح محسن ويسجل هدف التعادل للأهلى.

في سياق آخر، فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

وقدم الزمالك عرضاً جديداً لـ"بن شرقي" لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع بن شرقى خلال الساعات المقبلة، لحسم هذا الملف،خاصة أن بعض نجوم الزمالك، مثل محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى وحازم إمام، تحدثوا مع اللاعب لإقناعه بالاستمرار داخل أسوار القلعة البيضاء وعدم الرحيل.