شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لثنائى الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على لطفى ومحمد عبد المنعم لاعبا النادى الاهلى لاختبار طبى اليوم، الثلاثاء، لتحديد موقفهما من المشاركة فى مباراة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى على لطفى من الإصابة فى مرفق اليد، بينما يعانى محمد عبد المنعم من إصابة عضلية، وغاب الثنائى عن مباريات الأخيرة بالدوري بسبب هذه الإصابات.

ويواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة.