الامارات | نجم عربي جديد في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم عربي جديد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع مدافع رين الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد، في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) حسب تقارير صحافية. ووقع قطب الدفاع (26 عاماً) الذي قضى موسمين مع رين، عقداً لخمس سنوات مع فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس.

وقال المدافع الأعسر: «لقد كنت متحمساً حقاً عندما سمعت عن اهتمام وست هام يونايتد».

وأضاف «عندما سمعت عن ذلك، كنت أعلم أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه حلم لكل لاعب».

وتابع «وست هام ناد تاريخي. رأيت بعض مبارياتهم العام الجاري، ورأيت المشجعين، والأجواء كانت رائعة».

وقال مويس الذي احتل فريقه المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت. وأضاف «يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد.. لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد جداً لأننا تمكنا من إتمام التوقيع معه. إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية».

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