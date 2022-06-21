الامارات | بني ياس يستقر على هولندا لإقامة معسكره الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يستقر على هولندا لإقامة معسكره الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي بني ياس لكرة القدم قررت إقامة معسكر خارجي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، بخلاف العام الماضي الذي أجرى فيه معسكراً داخلياً خلال تفشي جائحة «كورونا»، وأنه جرى الاستقرار على أن تستضيف هولندا المعسكر، بعد مشاورات بين مجلس الإدارة والجهاز الفني، نظراً لوجود أكثر من اقتراح حول المعسكر.

وتقرر أن تنطلق التحضيرات الشهر المقبل، من خلال خضوع جميع اللاعبين للفحوص الطبية، إيذاناً ببدء تحضيرات الموسم الجديد، ويسعى من خلاله «السماوي» لتحقيق تطلعاته المتمثلة في استعادة بريقه، والعودة للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، عطفاً على المستويات التي قدمها قبل موسمين.

وكان بني ياس قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 31 نقطة فقط، وتأثر أداء الفريق بشكل كبير، بسبب غياب المهاجم الأجنبي، إذ إن الصفقة التي أبرمها قبل انطلاقة الموسم بالتعاقد مع السويدي إسحاق ثيلين لم تكن ناجحة، وتخلص منها عقب إغلاق باب الانتقالات الشتوية، وهو ما جعله يكمل الموسم من دون مهاجم أجنبي صريح.

وعلى صعيد الانتقالات الصيفية، فإن مدرب الفريق، الروماني دانيال ايسيلا، يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي متكامل لتنفيذ أسلوبه الذي نجح في وجود البرازيلي جواو بيدرو قبل موسمين، كما أن الفريق يبحث التعاقد مع لاعبين مواطنين في أكثر من مركز، خصوصاً في وظيفة المحور، بينما ينتظر أن يجدد عقد أكثر من لاعب من الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.

ويعيش الفريق حالة من الاستقرار على صعيد اللاعبين الأجانب، إذ تستمر عقود الثلاثي، الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز، ومواطنه جاستون سواريز، والصربي ساشا افكوفيتش، حتى عام 2024، كما أن الثلاثي ظلوا علامة فارقة في أداء الفريق، مقارنة مع بعض أجانب الأندية الأخرى.

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