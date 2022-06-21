الامارات | عودة لوكاكو إلى إنتر «ممكنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لوكاكو إلى إنتر «ممكنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت عودة المهاجم الدولي البلجيكي لتشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم «خياراً ممكناً» لكن «لاتزال هناك صعوبات»، حسب ما قال مدير «نيراتزوري» جوزيبي ماروتا.

وأكد مدير النادي اللومباردي لإذاعة «راي راديو 1»: «خيار لوكاكو ممكن، لكن لاتزال هناك صعوبات ويتعيّن علينا انتظار نجاح هذا الأمر من عدمه». وتابع موراتا الذي تنازل فريقه عن لقب الدوري لجاره اللدود ميلان «من واجبنا بناء فريق تنافسي، مع احترام التوازنات المالية.. انطلاقاً من هذه النقطة، نقوم باستطلاعات ومفاوضات.. يجب أن نطمح لاستكشاف كل السبل دون أن نخشى عدم التوصل إليها».

وكان لوكاكو، أحد أبرز أسلحة إنتر في موسم 2021، قد انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي بصفقة قُدّرت بـ115 مليون يورو.

لكن اللاعب المتعاقد مع النادي اللندني حتى 2026، لم يخف في ديسمبر الماضي انزعاجه لعدم الحصول على وقت كاف في الملعب، معبّراً عن ندمه لترك إنتر.

وحسب الصحف الإيطالية، قد يقبل تشيلسي برحيل لاعبه على سبيل إعارة مدفوعة مقابل 10 ملايين يورو خارج المكافآت.

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