الامارات | مارتينيز: عرض باوك لن يغريني للرحيل عن الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز: عرض باوك لن يغريني للرحيل عن الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوحدة، البرتغالي فابيو مارتينيز، أنه لا يفكر في قبول العرض الذي تقدم به نادي باوك اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، مشدداً على تمسكه بالاستمرار مع «العنابي» في الموسم المقبل.

وقال مارتينيز لصحيفة «أبولا» البرتغالية إنه يحترم تعاقده مع نادي الوحدة، موضحاً: «ليس لدي الكثير حتى أقوله حول العرض الذي تقدم به نادي باوك اليوناني للتعاقد معي، إذ إنني سعيد جداً هنا في الإمارات، وأحترم تعاقدي مع الوحدة، ولا أفكر في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية».

وأضاف: «باوك فريق جيد جداً ينافس على البطولات، ولديه لاعبون مميزون من مثل نيلسون أوليفيرا وزيفكوفيتش وفيليبي سواريس، ولكني أيضاً ألعب في صفوف فريق يقاتل من أجل الفوز بالألقاب، وأنا لدي رغبة كبيرة في مواصلة مسيرتي مع الوحدة للفوز بالبطولات في الموسم المقبل».

وتابع: «أنا راضٍ تماماً عن حياتي الشخصية في الإمارات، والأمر نفسه على المستوى المهني، وبالتأكيد أنني سأعود للعب في أحد الدوريات الأوروبية في المستقبل، ولكن تركيزي حالياً مع نادي الوحدة».

يذكر أن الوحدة تعاقد مع فابيو مارتينيز في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي قادماً من براغا البرتغالي، مقابل ثلاثة ملايين يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2023، ولعب مارتينيز مع «العنابي» 18 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 1570 دقيقة، وشارك أساسياً في المباريات الـ18، وتم استبداله في ثماني مباريات، وأحرز تسعة أهداف، وأسهم في إحراز هدف واحد، وأحرز هدفاً من ركلة جزاء، بينما سدد 30 كرة بنسبة دقة بلغت 21 كرة باتجاه المرمى، في المقابل أحرز سبعة أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدفين من خارج المنطقة.

النجم البرتغالي:

«راضٍ تماماً عن حياتي الشخصية والمهنية».

مارتينيز مع «العنابي»

لعب 18 مباراة.

دقائق اللعب: 1570 دقيقة.

شارك أساسياً 18 مباراة.

تم استبداله في 8 مباريات.

أحرز 9 أهداف.

أسهم في إحراز هدف واحد.

أحرز هدفاً من ركلة جزاء.

سدد 30 كرة بنسبة دقة بلغت

21 كرة باتجاه المرمى.

أحرز 7 أهداف من داخل

منطقة الجزاء.

سجل هدفين من خارج المنطقة.

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