الامارات | فريق الإمارات للدرّاجات يختتم جولة سلوفينيا في صدارة الترتيب

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات للدرّاجات يختتم جولة سلوفينيا في صدارة الترتيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل ثنائي فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية: بوجاتشار ومايكا، هيمنتهما على المراكز الأولى في جولة سلوفينيا 2022، حيث تمكّن بطل جولة فرنسا لمرتين، تادي بوغاتشار، من الفوز بالمركز الأول في المرحلة النهائية من الجولة، التي أقيمت على مسار بطول 155.7 كم، انطلاقاً من فرنيكا وصولاً إلى نوفو ميستو، بينما حلّ زميله رافال مايكا في المركز الثالث متأخراً بفارق ضئيل عن منافسه ماتي موهوريتش (البحرين-ميريدا) الذي حلّ ثانياً.

وكان الثلاثي قد تقدم على المجموعة الرئيسة، حيث انطلق تادي بوغاتشار قبل تسعة كم من خط النهاية مع وصوله إلى مسافة التسلق في ترسكا غورا، ليحرز فوزه الثاني في مراحل الجولة، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في التصنيف العام مكرراً فوزه في نسخة عام (2021 وفوزه بلقب تصنيف النقاط).

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوغاتشار: «كان هدفنا الدفاع عن قميص صدارة التصنيف العام، لذا عمدنا إلى زيادة سرعتنا مع وصولنا إلى مسافة التسلق لنتمكن من مواجهة هجمات المنافسين بهدف الوصول إلى نهاية مسافة التسلق أولاً، وقد تمكّنت من ذلك إلى جانب زميلي رافال ومنافسي ماتي، حيث انطلقنا في سباق السرعة معاً، وحاولت آنذاك تقديم أفضل أداء ممكن لأتوّج جهود الفريق الكبيرة في جولة سلوفينيا طوال الأسبوع».

كما احتفى فريق الإمارات بفوز رافال مايكا بالمركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً بفارق 12 ثانية عن زميله تادي متصدر التصنيف، فضلاً عن فوزه في مرحلتين من مراحل الجولة وتقدمه في تصنيف سباقات التسلق، وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجل فوزه الـ30 لهذا الموسم.

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