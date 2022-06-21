الامارات | منتخب رفعات القوة يتوّج بذهبية بطولة آسيا وأوقيانوسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رفعات القوة يتوّج بذهبية بطولة آسيا وأوقيانوسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني لرفعات القوة رجال الميدالية الذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا، التي اختتمت منافساتها أمس، في كوريا الجنوبية.

وتفوق أبطال المنتخب على بقية المشاركين في البطولة التي شهدت مشاركة 231 لاعباً ولاعبة من 19 دولة من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، ليسجلوا إنجازاً جديداً لرياضة رفعات القوة لأصحاب الهمم.

مثل المنتخب في مسابقة الفرق كل من: أحمد خميس، عبدالله النقبي، وعادل حسن، واستطاع الثلاثي تحقيق الإنجاز الجديد الذي يضاف لإنجازات أصحاب الهمم.

وعبّر المشرف الإداري للمنتخب، خليفة البلوشي، عن امتنانه الشديد لما قدمه اللاعبون واللاعبات على مدار البطولة من مستوى فنّي متميز أسفر عن العديد من الميداليات الملوّنة.

و قال البلوشي: «إن ما حققه اللاعبون ثمرة التحضير الجيد للبطولة فنياً وبدنياً، والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، الذي أسفر عن تحقيق الأهداف من المشاركة بالبطولة».

وأعرب البطل البارالمبي محمد خميس، عن سعادته بما حققه وزملاؤه في البطولة من مشاركة قوية تليق باسم أبناء الإمارات، وبصفة خاصة أصحاب الهمم، الذين استطاعوا ردّ الجميل للوطن.

مثل المنتخب في مسابقة الفرق كل من: أحمد خميس وعبدالله النقبي وعادل حسن.

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