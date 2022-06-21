الامارات | كأس الوثبة.. «سلسبيل» بطل بولندا و«بانشير» تتوّج في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الوثبة.. «سلسبيل» بطل بولندا و«بانشير» تتوّج في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر الواعد «سلسبيل الثاني»، والفرس «مس دو بانشير»، أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار سلوزفيك البولندي، ومضمار وارجيم البلجيكي على التوالي، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية. وجاء فوز المهر «سلسبيل» لعدنان سلطان النعيمي، بإشراف إم كاسبرزايك، وقيادة أولو كالسبيك، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بفارق طولين عن «هلال مسقط» لمزرعة مسقط، بإشراف إم بوركوسكي، وقيادة الفارس إس أبييف.

وسجلت الفرس «مس دو بانشير» لتيمو كيرسميكرز، بإشراف المالك نفسه، وقيادة جنت مارين، المنحدرة من نسل «داحس» فارق 0.75 طول عن «زيجي دا»، وبقيادة جوري بوغارت.

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