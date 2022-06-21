الامارات | «دبي البحري» يطلق مبادرة طبية تشمل الموظفين والعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يطلق مبادرة طبية تشمل الموظفين والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادرة طبية لإسعاد موظفيه والعاملين في الإدارات المختلفة، أطمئن من خلالها على الحالة الصحية العامة للأفراد بعد موسم طويل وحافل بدأ في شهر أكتوبر الماضي واختتم بداية الشهر الجاري، إذ تولى فريق متخصص من مستشفى «ميديور» إحدى أذرع مجموعة (في بي إس) للرعاية الصحية قياس الحالة الصحية لجميع الموظفين، من خلال الفحوص العامة، وتقديم استشارات مجانية بإشراف طبيب عام. وقال بيان صحافي: «يأتي ذلك ضمن برنامج السعادة الوظيفية الذي يسعى من خلاله النادي للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل».

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