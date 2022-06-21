الامارات | دبا الفجيرة يقترب من التعاقد مع المونتينغري ألكسندر

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يقترب من التعاقد مع المونتينغري ألكسندر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» من مصدر رسمي، أن نادي دبا الفجيرة أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب منتخب مونتينغرو (الجبل الأسود) ألكسندر شيكيتغ، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادماً من الدوري الهولندي، ويلعب اللاعب شيكيتغ في أكثر من مركز لكنه يجيد اللعب كلاعب ارتكاز.

ويبلغ من العمر 30 سنة، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لبلاده واللعب في صفوف نادي بارتيزان الصربي وأندية أوروبية أخرى. ويستعد دبا الفجيرة للمشاركة مجدداً في دوري أدنوك للمحترفين بعد إحرازه المركز الأول وبطولة الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، حيث سينتظم في معسكره التدريبي الخارجي في صربيا يوليو المقبل، وسيقوده المدرب الصربي زوران بوبوفيتش.

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