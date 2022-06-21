شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: فيريرا مدرب جرىء.. والمدرب الأجنبى الأنسب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، وذلك بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال همام، فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فيريرا رجل رائع وجريء وقاد المباراة بشكل مميز رغم غياب العديد من اللاعبين الاساسين بالفريق ومشاركة عدد كبير من الناشئين

وأضاف: "الأهلي ناد كبير ولن يقف على رحيل أحد، ويجب الاستعانة بمدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة".