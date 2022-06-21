شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: فيريرا مدرب جرىء.. والمدرب الأجنبى الأنسب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أشاد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، وذلك بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال همام، فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "فيريرا رجل رائع وجريء وقاد المباراة بشكل مميز رغم غياب العديد من اللاعبين الاساسين بالفريق ومشاركة عدد كبير من الناشئين
وأضاف: "الأهلي ناد كبير ولن يقف على رحيل أحد، ويجب الاستعانة بمدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة".
طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، من لاعبى الفريق نسيان مباراة الفريق الماضية فى الدورى، والتى جمعت الأبيض مع الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين ببطولة الدورى والتى اقيمت باستاد الأهلى وي السلام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.
ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى والتى من المقرر أن تقام بعد غدٍ الأربعاء باستاد المقاولون العرب، فى تمام السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدورى الممتاز.