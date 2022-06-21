شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الزمالك له ركلة جزاء أمام الأهلى.. والخبير الأجنبى لن يفيد التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الزمالك استحق ركلة جزاء أمام النادى الأهلى، والحكم الإسبانى لم يتعرض للكثير من المواقف الصعبة خلال مباراة القمة على عكس ما حدث مع محمد عادل فى الدور الأول.

قال عصام عبد الفتاح، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة القمة كانت أقل من المستوى وساعدت الحكم الإسبانى على الخروج بالمباراة بشكل جيد، واللاعبون ساعدوه بالمثول لقراراته".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "الحكم الإسبانى لم يواجه اختبارات صعبة فى المباراة سوى لقطة إمام عاشور فى منطقة جزاء الأهلى، ولكرة ركلة جزاء صحيحة دون جدال ولكن الحكم لم يحتسبها، على عكس ما تعرض له محمد عادل فى مبارة القمة بالدور الأول، حيث تعرض لأكثر من اختبار صعبة وأبرزها 3 ركلات جزاء".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "الحكم الإسبانى لا يستحق أكثر من 7.5 من 10 فى التقييم لأنه ارتكب خطأ كبيرا أثر على نتيجة المباراة، ومش أنا اللى بحط التقييم دا الاتحاد الدولى اللى أكد أن الحكم الذى يتسبب فى خطأ يؤثر على نتيجة المباراة لا يستحق أكثر من 7.5 حتى لو أدار مباراة ملائكية".

وعن الخبير الأجنبى، قال عصام عبد الفتاح: "اتحاد الكرة لم يأخذ رأيى فى تعيين خبير تحكيمى أجنبى لتطوير الحكام، ولكنه لن يفيد الكرة المصرية فى أى شىء، وإذا تمت الاستعانة به فهو سيكون المسئول عن كل شىء".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "الإنجليزى كلاتنبيرج مين اللي يكون خبير ده مراحش كاس عالم ولا محاضر في الفيفا وبعدين أنا خبير حقيقي مش على الورق، ووجود خبير تحكيمى فى وجودى يسيء لى ولكن أنا مستمر ولن أهرب من المسئولية".

وتابع عصام عبد الفتاح: "سأظل رئيسا للجنة التحكيم حتى إذا جاء خبير تحكيمي أجنبى، وعرضت على اتحاد الكرة أن أرحل وأمشى دلوقتى وبعرض الأمر تانى دلوقتى، ولو جاء كلاتنبيرج سيتحمل المسئولية كاملة، يبقى أنا مش موجود".

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "غدا سيكون تحليل لكل الحالات التحكيمية، وبطلب من كل الحكام الذين يحللون فى كل القنوات أن يحضروا معنا فى الاجتماع وسيتم تحليل ومناقشة كل الحالات".