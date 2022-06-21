أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/ 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/ 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها "كاف" يمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا لـ30 يوليو، والدورى الجديد ينطلق فى أكتوبر وينتهى فى يونيو، هروب اللاعب الأرجنتينى فرناندو من النادى الإسماعيلى، وانطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل وانتهائه فى يونيو 2023.

"كاف" يمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا لـ30 يوليو

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية

هروب الأرجنتينى فرناندو من الإسماعيلي

فوجئ مسئولو النادي الإسماعيلي بهروب المهاجم الأرجنتينى دييجو فرناندو، حيث تغيب عن مران الفريق اليوم واستخرج بدل فاقد من جواز سفره ليغادر البلاد.

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