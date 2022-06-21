شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يمثلون الكاراتيه المصرى فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه عن أسماء اللاعبين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام في مدينة وهران الجزائرية.

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على عشرة لاعبين سيشاركون في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الوقوف على مستواهم الفني والبدني في الفترة الأخيرة.

ضمت القائمة كلا من: عمرو علاء حسين في وزن 60 كجم، أحمد أيمن فاروق وزن 67 كجم، عبدالله ممدوح وزن 75 كجم، يوسف عماد وزن 84 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم.

هذا بالإضافة إلى ريم أحمد وزن 50 كجم، فريال أشرف وزن 68 كجم، أحلام حمدي وزن 55 كجم، سلمى نسيم وزن 61 كجم، منة شعبان وزن فوق 68 كجم.

وسيكون متواجدا مع البعثة من الجهاز الفني عبدالفتاح عيسي مديرا فنيا، محمد عبدالرحمن مدرب كوميتيه للرجال، هاني قشطة مدرب كوميتيه للسيدات، بالإضافة إلى ثنائي التحكيم عماد عبد الفتاح وطارق رجائي.