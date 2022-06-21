شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني دييجو يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دييجو دوريجاراي، لاعب الإسماعيلي، في بيان رسمي عبر "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فسخ تعاقده مع الدراويش من طرف واحد، حيث أرجع السبب إلي فسخ تعاقده قد جاء بسبب مضايقات متكررة من الإدارة.

وجاء بيان دييجو كالآتي:

"أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد وأنا ممتن جدا لجمهور الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتي على قدرتهم على التحمل التي وضعوها في ناديهم على الرغم من كل المشاكل".

"في النهاية أشكر زملائي والعاملين في النادي على اللحظات السعيدة التي أمضيناها والتي ستظل دائما في ذاكرتي، شكرًا لكم جميعا".