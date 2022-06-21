7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/ 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: رابطة الأندية تنسق مع الأمن لزيادة أعداد الجماهير بعد الالتزام فى القمة، و"كاف" يمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا لـ30 يوليو، والدورى الجديد ينطلق فى أكتوبر وينتهى فى يونيو.

يجهز مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المسئولة، إمكانية زيادة الجماهير فى المباريات المقبلة للدوري، بعد الالتزام الجماهيري والمظهر الحضارى فى مباراة القمة التى جمعت الأهلي والزمالك أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 .

"كاف" يمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا لـ30 يوليو

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية