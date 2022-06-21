شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 20 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم الإثنين 20/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يكثف محاولاته لضم ظهير أيسر بعد القمة 124، مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين أمام الزمالك ومران قوى للحراس، والأهلي يتدرب بعد مباراة القمة دون راحة استعدادا لغزل المحلة.

الأهلي يكثف محاولاته لضم ظهير أيسر بعد القمة 124