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أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 20 /6 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي، اليوم الإثنين 20/6/2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يكثف محاولاته لضم ظهير أيسر بعد القمة 124، مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين أمام الزمالك ومران قوى للحراس، والأهلي يتدرب بعد مباراة القمة دون راحة استعدادا لغزل المحلة.

 

الأهلي يكثف محاولاته لضم ظهير أيسر بعد القمة 124

يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم خلال الفترة الحالية للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أثبتت المباريات الماضية

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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