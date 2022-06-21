شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب للزمالك من التعادل الإيجابي مع الأهلي في القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن مواجهة الزمالك والأهلي فى القمة رقم 124 بمسابقة الدورى، والتي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، مجرد مباراة بل نجح الفارس الأبيض من الخروج منها بالعديد من المكاسب، ونرصدها في الأسطر التالية.

الاعتماد على الشباب وتجهيزهم للمستقبل

شهدت مباراة الأهلي والزمالك، اعتماد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، على بعض الشباب، والذين قدموا مستوى مميز واعد تلك المباراة ميلاد جديد لهم في مستقبل كرة القدم وخاصة مع الزمالك، حيث قدم سيد نيمار مباراة مميزة ونجح في تقديم مستوى جيد خلال وجوده في مركز الباك رايت، رغم إنه ليس مركزه الأساسي الذي يجيد اللعب فيه.

كنا ظهر كلا من حسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر بمستوى مميز فور دخولهم أرض الملعب، مما يؤكد أن الزمالك يمتلك جيلًا جديدًا سيكون مستقبل الفريق في المرحلة المقبلة.

عودة شيكابالا للتهديف

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، للتهديف بعد 426 يوما من الغياب بهدف فى القمة 124، وكان آخر هدف سجله نجم الزمالك قبل لقاء قمة أمس فى مختلف البطولات أمام الأهلي بتاريخ 18 أبريل 2021، فى بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، ونجح شيكابالا فى قلب المباراة رأساً على عقب بعد نزوله، حيث صنع هدف بن شرقي وأضاف الهدف الثاني.

عودة تألق عبد الله جمعة

نجح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، فى إعادة عبد الله جمعة لسابق عهده، حيث أصبح من أهم الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق الأبيض بعدما قام فيريرا بتعديل مركزه حسب احتياجات الفريق، وهو ما ظهر خلال مواجهة الأهلي بالأمس.

عدم فقدان النقاط رغم كثرة الغيابات

يعد من أبرز مكاسب الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، خروج الفارس الأبيض دون فقدان نقاط، فى ظل كثرة الغيابات التي يعاني منها الفريق، حيث خاض الزمالك المباراة فى غياب كلا من: محمود علاء للإيقاف والإصابة، وطارق حامد المتواجد في إسبانيا للتأهيل، ومحمد أبو جبل وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح ورزاق سيسيه.

وظل الزمالك متربعا على قمة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما واصل الأهلي تواجده بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، منتظرا خوض مؤجلاته الثلاثة فى المسابقة.