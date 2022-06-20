قرار من الكاف بشان الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا للموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بان "الكاف" قرر مد مهلة تحديد الأندية التي ستشارك في بطولات إفريقيا للموسم الجديد، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، إلى يوم 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجاري كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد وبناء على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بالاتحاد الإفريقي قوله إنه في حال إذا لم تنتهِ بعض الاتحادات الوطنية من الموسم المحلي 2021/2022 لكنها وضعت معايير لتصنيف الفرق أو إلى ترتيب في المنافسات الوطنية 2021/2022، تشارك الفرق التي ينطبق عليها المعايير أو الترتيب في مسابقات كاف المقبلة.

وأضاف المصدر أن الاتحادات التي لم تستطع استكمال موسم 2021/2022 واعتبرت هذا الموسم بالكامل تم إلغاؤه وعدم احتسابه، تشارك الفرق التي شاركت في آخر موسم في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف كل اتحاد وطني حسب ترتيبه.

وتابع: "أما الاتحادات التي لم تنتهِ بعد من مواسمها بحلول وقت المشاركة، سيُطلب لائحة اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثلهم وللكاف إما الموافقة على المعايير المختارة أو رفضها.كما حدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيضاً بعض الشروط في مسابقات الأندية الأفريقية للموسم المقبل دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية 2022/2023.وكشف مصدر مسئول في الكاف، أن فترة التسجيل الخاصة بقيد اللاعبين في الموسم الأفريقي المقبل ستغلق يوم 15 اغسطس 2022 عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ونقل الموقع عن مصادر له داخل "الكاف" قولها إن قواعد الاستبدال وتسجيل اللاعبين ستستمر كما هي في الموسم المقبل وذلك بعد تأكيد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على جعل قاعدة الاستبدال 5 لاعبين.

ويسمح لكل نادٍ بشكل استثنائي لتسجيل 40 لاعبًا بدلاً من القاعدة السابقة 30 لاعب، كما أنه سيتم السماح بـ9 بدائل على مقاعد البدلاء بدلا من قاعدة وجود 7 لاعبين علي دكة البدلاء.