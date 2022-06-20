شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص ديانج في العودة للأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي استمرار شبح الغياب عن الفريق أمام غزل المحلة؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا وحرمته من مباراة الزمالك أمس في القمة.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وعانى ديانج من كدة في الركبة تعرض لها في أول مران شارك فيه مع الفريق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباريات الأجندة الدولية، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للفريق يستعبده من قائمة المارد الأحمر لمباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية أمس.

ولم يشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي الذي أُقيم صباح اليوم، الإثنين، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز.

وتُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن اللاعب المالي سيواصل الغياب عن فريقه أمام المحلة.

على صعيد متصل، حرص عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني، على عقد اجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث عبد الحفيظ وقمصان مع اللاعبين عن سلبيات وإيجابيات مباراة الأمس أمام الزمالك في الدوري الممتاز، وأهمية غلق هذه الصفحة والتركيز في الخطوات القادمة.

وطالب مدير الكرة والمدير الفني المؤقت للأهلي بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم الإنشغال بتوابع مباراة القمة أمس التى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وحث عبد الحفيظ وقمصان لاعبي الأهلي على التركيز في اللقاءات المهمة المقبلة في بطولتي الدوري وكأس مصر.