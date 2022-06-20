شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه الجزائر فى الجولة الثانية بكأس العرب الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، نظيره الجزائرى في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب يوم الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري.

كانت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، قد غادرت القاهرة، أول أمس السبت، متجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.